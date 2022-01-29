جمعية الفتوة الإسلامية استنكرت الإعتداء على قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد

استنكرت جمعية الفتوة الإسلامية، في بيان، "أشد الإستنكار، الإعتداء المتكرر على قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد الإسلامية وعلى طاقمها الطبي"، وطالبت الأجهزة الأمنية "بحماية المستشفى والعاملين فيها من دون أي تقصير". كما طالبت القضاء "بمحاسبة ومعاقبة المعتدين على المستشفى، وذلك لضمان إستمرارية هذه المؤسسة الصحية الإنسانية وسائر مستشفيات ومؤسسات الوطن، لاسيما في هذا الوضع الإستثنائي، وهذه الظروف الحرجة التي يمر فيه لبنان".