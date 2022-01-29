لبنان

مولوي بحث مع عبود وعيتاني في أسباب تأخر افتتاح سوق الخضار الجديد

Lebanon 24
29-01-2022 | 08:44
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التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، لاستيضاح الاسباب التي تؤخر افتتاح سوق الخضار الجديد في منطقة طريق الجديدة- أرض جلول، وجرى عرض للحلول المقترحة لتشغيله.
 
وأعطى الوزير مولوي التعليمات للاسراع باستكمال الاجراءات الإدارية الضرورية في مهلة زمنية قصيرة.
هذا واصطحب مولوي كلا من عبود وعيتاني في جولة ميدانية داخل السوق، متفقدين أقسامه.
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