لبنان

بزي: لتوحيد سعر الصرف كجزء من خطة اقتصادية شاملة

Lebanon 24
29-01-2022 | 09:12
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 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا في مكتبه في مدينة بنت جبيل وخلال لقاءاته في بلدات المنطقة حيث زار دير انطار وفرون وبلدية كفردونين، ان "الاستمرار بأسعار صرف عدة خلق تشوهات اجتماعية وكبل الحركة الاقتصادية، وينبغي توحيد سعر الصرف كجزء من خطة اقتصادية شاملة".
 
وشدد على موقف حركة "أمل" والكتلة "الرافض لأية ضرائب في الموازنة"، وقال: "سيكون لنا رأينا خلال المناقشة، والموازنة سوف تتحمل جزءا من تمويل البطاقة التمويلية".
 
ورأى ان "الدولة المدنية- دولة المواطنة يجب ان تكون بديلا عن الدولة التقليدية التي غاب عنها الحكم الرشيد وسيطرت عليها الوكالات الحصرية والاحتكارات"، مؤكدا ان "مجلس النواب سيكون على موعد قريب جدا من دعوة من دولة الرئيس نبيه بري لتبيان موقف الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية خلال مناقشة قانون المنافسة الذي يخلق مزايا تفاضلية وعدالة اجتماعية ويحطم الاحتكار والمحتكرين".
 
وأجرى بزي اتصالا مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي بشأن تشكيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة في التعليم العالي.
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