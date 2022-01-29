جرافات الأشغال فتحت طريق القبيات الشنبوق الرويمة البستان باتجاه الهرمل

أنجزت جرافات وزارة الاشغال العامة فتح طريق القبيات -الشنبوق - الرويمة - البستان باتجاه الهرمل، والتي كان العمل قد بدأ لاعادة فتحها أمس، وهي باتت سالكة اعتبارا من بعد ظهر اليوم للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.ويشار الى أن سماكة الثلوج على هذه الطريق بلغت حدود الثلاثة أمتار في بعض الاماكن، وينصح بعدم سلوكها ليلا ومع ساعات الصباح الاولى بفعل تكون الجليد.