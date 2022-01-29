الدفاع المدني ينقل جثة رجل سوري الجنسية من ضهرو زحلة لمستشفى الياس الهراوي

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٩/١/٢٠٢٢جثة رجل سوري الجنسية في العقد السابع من العمر من ضهور زحلة إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.