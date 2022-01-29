المباشرة بترميم الحفريات على طريق عام حلبا العبدة

بمتابعة من رئيس مفرزة سير حلبا النقيب احمد الراعي وحضور عناصر المفرزة باشرت الشركة المتعهدة بترميم الحفريات على طريق عام حلبا العبدة للتخفيف زحمة سير والحوادث، خصوصًا أن الطرقات العامة والمفترقات تشهد زحمة سير حادة يوميا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".