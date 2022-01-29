لبنان

وضعٌ غير سليم.. ماذا يجري في دوائر تسجيل السيارات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2022 | 12:00
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تشهدُ دوائر النافعة أزمة جديدة تتمثّل بقلة توافر أوراق رسمية تستخدم لإتمام المعاملات. 
وتبيّن مؤخراً أن هناك إيصالاتٍ أساسية باتت غير متوفرة في بعض مراكز النافعة، مع العلم أن تلك الأوراق تستخدم لإنجاز أوراق تسجيل السيارات وإجراءات إداريّة أخرى.
ومن الممكن أن يُساهم هذا الأمر في تأخير إجراء المعاملات الإدارية للمواطنين خصوصاً أن هناك ارتفاعاً في نسبة الإقبال على تسجيل السيارات خلال الآونة الأخيرة، وذلك وسط مخاوف من ارتفاعِ الرسوم مع إقرار الموازنة الجديدة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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