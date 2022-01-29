لبنان

15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. كم بلغ عدد الاصابات؟

Lebanon 24
29-01-2022 | 12:06
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 أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.
 
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