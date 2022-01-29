وزير الخارجية اللبناني يلتقي نظيره الكويتي.. هذا ما تم بحثه

عقد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب اجتماعاً مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بمناسبة زيارة الأول الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه ينطلق يوم غد الأحد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، بحسب وكالة كونا.

وقال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في حديث عبر قناة "الجديد": "اجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".