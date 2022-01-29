لبنان

أبو فاعور اتصل بوزيري الأشغال والاتصالات لمتابعة قضايا تهمّ قرى راشيا

Lebanon 24
29-01-2022 | 12:28
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أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اتصالاً بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، من أجل فتح طريق بلدة دير العشاير المتاخمة للحدود اللبنانية السورية.
 
وشكر أبو فاعور لوزير الأشغال متابعته الأمر وإرسال جرافة تابعة للوزارة بعد ان عزلت البلدة منذ بدء العاصفة الثلجية، كما شكر لمراكز جرف الثلوج في قرى راشيا جهودهم لفتح الطرق وفك عزلة القرى.
 
كذلك أجرى أبو فاعور اتصالا بوزير الاتصالات جوني قرم لمعالجة انقطاع شبكة الهاتف في عدد من قرى راشيا والبقاع الغربي، حيث وعد قرم بمعالجة الأمر، كما شكره على متابعته إصلاح الأعطال والأضرار التي أصابت الشبكة.
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