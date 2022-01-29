حدثٌ مفاجئ طرأ في سوق الدولار اليوم.. ما هو؟

توقف عددٌ من الصرافين، مساء اليوم السبت، عن شراءِ الدولارات من المواطنين، في خطوة مفاجئة ضمن السوق.

وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "بعض تجار العملة وجدوا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار، الأمر الذي دفعهم لوقف أي عملية شراء تجنباً للخسائر".

وأشار إلى أن "هناك توقعات بأن يشهد سعر الدولار تراجعاً إضافياً خلال الأيام المقبلة نظراً للإجراءات التي يعتمدها مصرف لبنان في السوق وتحديداً عبر التعميم 161".