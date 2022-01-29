لبنان

في بشري.. تدابير استثنائية تسهيلاً لحركة المرور باتجاه الارز

Lebanon 24
29-01-2022 | 13:00
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أعلن رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، في بيان، أنه "نظراً للاحوال الجوية القاسية، التي راكمت كميات كبيرة من الثلوج وشكلت طبقات سميكة من الجليد في مختلف القرى والبلدات في قضاء بشري، وحرصا على سلامة المواطنين، وتسهيلا لحركة المرور والتواصل على طرقات القضاء صعودا الى منطقة الأرز، وبالتنسيق مع قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، اتخذ اتحاد بلديات قضاء بشري التدابير التالية، بدءا من نهار الأحد 30 كانون الثاني 2022:
 
1- تقام حواجز للقوى الامنية عند مدخل القضاء ناحية طريق عبدين- طورزا وصولا الى مدينة بشري وعند مدخل منطقة الأرز.
2- تمنع السيارات المدنية غير المجهزة بالسلاسل المعدنية والتي ليست ذات دفع رباعي من دخول المنطقة، باستثناء الحالات الصحية الطارئة المثبتة بتقرير المرجع المختص (طبيب، مستوصف، مستشفى..)
3- سوف تواكب الفرق الفنية والجهاز التابع للاتحاد هذه التدابير وبروح الالتزام بخدمة ابناء المنطقة وزوارها الكرام والحرص على سلامة الجميع وعلى تسهيل خدمة المواطنين وتوفيرها بأفضل الشروط.
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