رسالة قويّة من وهاب باتجاه "حزب الله".. هذا ما كشفه عن "صفقة إسقاطه"

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب إنّ "الجاهلية هي معادلة لا يمكن لأحد أن يلغيها، ومن حاول ذلك فقط دفع الثمن".

وفي حديث تلفزيوني، قال وهاب إنه "يتحضر للانتخابات النيابية المقبلة"، وقال: "حزب الله لم يعطني أصواته كلها في الانتخابات السابقة وهو حرّ بخياره في دعمي بالتصويت من عدمه"، وأردف قائلاً: "الحزب حر يعطيني وحر ما يعطيني.. شو بضربه ع إيده".

وأضاف: "خلال الانتخابات الماضية ترشحت ضد كل السلطة ونجحت لأنني فزت بالأصوات التفضيلية في وقت تم إسقاطي بالتزوير في الحاصل الانتخابي. في بيت الدين داخل مركز الفرز، نجحت في وقتٍ انحسب المرشح المقابل".

وختم: "وزارة الداخلية والدولة اللبنانية قامت بهذه الصفقة لإسقاطي".