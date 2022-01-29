تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة بالأرقام

"لبنان24" إنّ "هناك ترقب لتسعيرة وزارة الطاقة المعنية بالمولدات والتي ستصدرُ قريباً"، مشيرة إلى أنه "ستكون هناك تعليقات مرتقبة في حال لم تكن التسعيرة الجديدة عادلة".

قالت مصادر تجمع أصحاب المولدات لـإنّ "هناك ترقب لتسعيرة وزارة الطاقة المعنية بالمولدات والتي ستصدرُ قريباً"، مشيرة إلى أنه "ستكون هناك تعليقات مرتقبة في حال لم تكن التسعيرة الجديدة عادلة". وأوضحت المصادر إنه "من المتوقع أن تصدر التسعيرة الرسمية الجديدة يوم الإثنين المقبل بحسب وزارة الطاقة"، موضحة أن "التقلب بأسعار المحروقات يؤثر تماماً على أصحاب المولدات، في حين أن التسعيرة التي قد تصدر من الممكن ألا تكون عادلة بالنسبة لهم". وأوضحت المصادر إنه "من المتوقع أن تصدر التسعيرة الرسمية الجديدة يوم الإثنين المقبل بحسب وزارة الطاقة"، موضحة أن "التقلب بأسعار المحروقات يؤثر تماماً على أصحاب المولدات، في حين أن التسعيرة التي قد تصدر من الممكن ألا تكون عادلة بالنسبة لهم".



وتوقعت المصادر عينها أن "ترتفع التسعيرة قليلاً بعكس التوقعات"، لافتة إلى أنّ "سعر الكيلوواط قد يتراوح بين 8900 و 9650 ليرة لبنانية، ومن الممكن أن تزيد عن ذلك قليلاً".