معلومات عن مقتل 4 شبان من طرابلس في العراق.. كيف علّقت المصادر الأمنية؟

أفادت المعلومات بأن 4 شبان من طرابلس لقوا حتفهم أثناء قتالهم إلى جانب أحد التنظيمات في العراق.



ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإنّ أهالي الشبان الـ4 تلقوا هذه الأنباء مساء اليوم السبت، وقد سادت حالة من الغضب أوساطهم.



وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت أخبارٌ تفيد عن فقدان هؤلاء الشبان إلا أن المعلومات بشأن مقتلهم وردت اليوم.



وبحسب المصادر، فإن 3 من هؤلاء الشبان هم من آل سيف من وادي النحلة - البداوي، في حين أن الرابع هو من آل السيد من القبة.



وفي السياق، فإن المصادر الأمنية لم تؤكد أو تنفي هذه الأخبار، واضعة المعلومات المتداولة في مجال الشكوك.



وأكّدت المصادر أن الجهات الأمنية ما زالت تتحرى دقة هذه الأخبار، إلا أن بعض أهالي الشبان أكدوا مقتل أبنائهم.