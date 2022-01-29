لبنان

معلومات عن مقتل 4 شبان من طرابلس في العراق.. كيف علّقت المصادر الأمنية؟

Lebanon 24
29-01-2022 | 14:41
A-
A+
Doc-P-912820-637790899378106869.JPG
Doc-P-912820-637790899378106869.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات بأن 4 شبان من طرابلس لقوا حتفهم أثناء قتالهم إلى جانب أحد التنظيمات في العراق.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإنّ أهالي الشبان الـ4 تلقوا هذه الأنباء مساء اليوم السبت، وقد سادت حالة من الغضب أوساطهم.

وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت أخبارٌ تفيد عن فقدان هؤلاء الشبان إلا أن المعلومات بشأن مقتلهم وردت اليوم.

وبحسب المصادر، فإن 3 من هؤلاء الشبان هم من آل سيف من وادي النحلة - البداوي، في حين أن الرابع هو من آل السيد من القبة. 

وفي السياق، فإن المصادر الأمنية لم تؤكد أو تنفي هذه الأخبار، واضعة المعلومات المتداولة في مجال الشكوك. 

وأكّدت المصادر أن الجهات الأمنية ما زالت تتحرى دقة هذه الأخبار، إلا أن بعض أهالي الشبان أكدوا مقتل أبنائهم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2022-01-29
16:36 | 2022-01-29
16:33 | 2022-01-29
16:30 | 2022-01-29
16:19 | 2022-01-29
16:03 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website