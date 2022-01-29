تغريدة غير عادية لجنبلاط.. هذا ما طلبه من نواب حزبه

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "من اجل احترام الخط البياني للحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي اتمنى على بعض النواب من اللقاء التخفيف من بعض التغريدات او التصريحات العفوية التي تخالف او تتعارض مع التوجه العام في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من الوضع في لبنان".