رئيس البرلمان العربي السابق يتحدث عن لبنان.. هذا ما قاله

اعتبر رئيس البرلمان العربي السابق علي سالم الدقباسي ان الرد اللبناني على المبادرة "فسر الماء بالماء"، داعياً لبنان الى الاختيار إن كان عربيا أو فارسيا.ووصف في حديث لـ"الحدث" الرد اللبناني على المبادرة الخليجية بـ"المخيب للآمال".