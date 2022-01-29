لبنان

لقاء بين "التقدمي" والجماعة الإسلامية في الإقليم.. هذا ما قيل عن الانتخابات

Lebanon 24
29-01-2022 | 16:30
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عقدت قيادتا الحزب التقدمي الإشتراكي والجماعة الإسلامية في إقليم الخروب لقاء، جرى خلاله البحث في الأوضاع السياسية العامة وسبل دعم صمود المواطنين، وتأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، خصوصا في ظل هذه الضائقة الإقتصادية الخانقة.
 
وشدد المجتمعون على "ضرورة تحصين الساحة الوطنية في الإقليم في مواجهة محاولات الشرذمة، وبث روح الإحباط في نفوس المواطنين".
 
كما تطرق المجتمعون الى الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، فتم التأكيد على "أهمية هذا الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات في موعدها"، كما تم التأكيد على "استمرار التعاون المشترك وتأمين أوسع مشاركة في الإنتخابات، على قاعدة احترام التنوع وحرية التعبير".
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