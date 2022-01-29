لبنان

لمساعدة المزارعين المتضررين من العاصفة.. هذا ما طلبه الحاج حسن

Lebanon 24
29-01-2022 | 16:33
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تابع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في جميع المحافظات، لا سيما الخيم البلاستيكية التي تضررت من جراء العاصفة التي ضربت لبنان.
 
وأجرى الحاج حسن إتصالا برئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، طالبا منه تحرك الهيئة من أجل رفع الأضرار والتعويض عن المتضررين.
 
ودعا حسن الهيئات الحكومية إلى "مساعدة المتضررين من المزارعين ورفع الحرمان عنهم في أسرع وقت ممكن، وتخصيصهم بأعلى درجات الإهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية التي يجب حمايتها وتعزيزها".
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