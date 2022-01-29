لبنان

شخصيات سياسية ودينية في تشييع القاضي أحمد الرفاعي في القرقف

Lebanon 24
29-01-2022 | 16:19
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شيعت بلدة القرقف وآل الرفاعي وأهالي عكار وأهالي طرابلس العلامة المربي الشيخ القاضي أحمد بشير الرفاعي إلى مثواه الأخير في مأتم مهيب بعد صلاة المغرب. 
 
وشارك في التشييع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بمنسق تيار العزم الدكتور هيثم عز الدين، المفتي زيد زكريا ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، رئيس المحاكم الشرعية في لبنان ممثلا بالقاضي الشيخ بلال حمود، الشيخ بلال شعبان رئيس حركة التوحيد الإسلامية، ولفيف من العلماء والمشايخ الأجلاء، رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات مختلفة. وأم المصلين عن روحه نجله الشيخ بلال الرفاعي.
 
وكانت قد نعت الراحل شخصيات سياسية وحزبية ونواب ومشايخ وعدد كبير من فعاليات الشمال.
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