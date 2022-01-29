لبنان

بلدية الشويفات شكرت حميه وفريق العمل على إتمام المرحلة الأولى من ملف السوق الحرة في المطار

Lebanon 24
29-01-2022 | 16:36
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أصدر المكتب الإعلامي في بلدية مدينة الشويفات البيان التالي:
 
"بعد إتمام المرحلة الأولى من ملف السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي والمتعلق بحقوق مدينة الشويفات والذي حصل برعاية معالي الوزير الآدمي الذي يرعى بأمانة حقوق الناس. والذي يرفع الظلم عن أي مظلوم. كنا قد شكرناه سابقا ونعاود له الشكر والامتنان، آملين أن نختم برعايته وإشرافه الخطوات المتبقية لإنهاء هذا الملف حسب البنود التي اتفقنا عليها".
 
وختم البيان: "كل الثقة بك والإحترام لك معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، والشكر كل الشكر لفريق العمل في وزارة الأشغال الذي ساهم في إنجاح هذا الملف".
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