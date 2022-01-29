لبنان

وفاة شاب في مخيّم البداوي بعد إصابته بطلق ناري في الرأس

Lebanon 24
29-01-2022 | 18:43
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أصيب شاب بطلق ناري بالرأس من قبل مجهول في مخيم البداوي وتم نقله الى خارج المخيم للعلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
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