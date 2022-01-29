لبنان

النقاش في الموازنة يستكمل غدا في مجلس الوزراء وجلسة الامس"كهربائية"

Lebanon 24
29-01-2022 | 23:06
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يتواصل غدا درس مشروع قانون الموازنة للعام 2202 في مجلس الوزراء، ضمن جلسات ماراتونية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ظل الحاجة الى التدقيق في درس عدد من بنودها الحساسة منها: الدولار الجمركي، الكهرباء، المساعدة المالية للقطاع العام وغيرها.

وكتبت «الديار» ان نقاشا مطولا دار في جلسة مجلس الوزراء امس حول بند السلفة لكهرباء لبنان بقيمة خمسمئة الف مليار ليرة. واعترض عدد من الوزراء على سياسة اعتماد السلفات التي ادت الى نتائج سلبية نحصدها اليوم، وشدد بعضهم على وجوب تقديم الخطة الكاملة للكهرباء واتخاذ كل التدابير القانونية المتعلقة بكيفية الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان.
وشدد الرئيس ميقاتي ايضا على وجوب تقديم وزير الطاقة التبريرات والتفسيرات اللازمة لهذه السلفة. كما جرى نقاش حول الفاتورة الكهربائية والجباية وغيرها.
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» «لقد كانت الجلسة جلسة الكهرباء ولم نتمكن من مناقشة تفاصيل موضوع ما يسمى بالدولار الجمركي، وكذلك تفاصيل وطبيعة المساعدة المالية للقطاع العام وقضية المساعدة للمتقاعدين».
واوضح ان هذه المواضيع ستكون على جدول اعمال جلسة الاثنين، مستبعداً حسمها في جلسة واحدة او اثنتين.
في المقابل، وفيما تنعكس الاوضاع الاقتصادية والمالية على واقع المؤسسة العسكرية وهو ما تحدث عنه بوضوح امس قائد الجيش العماد جوزيف عون، قالت الإدارة الأميركية في إخطار بعثت به إلى الكونغرس إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهياراً مالياً. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي. وجاء في الإخطار إلى الكونغرس الذي اطلعت عليه "رويترز" "ستدعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار".
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