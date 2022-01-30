استراحة ما قبل العاصفة: سيناريو الثلوج عائد.. وهكذا سيفتتح شباط اللبّاط أسبوعه الأول

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعد التسونامي الثلجي الذي اجتاح لبنان وادّى الى تراكمات هائلة بأقل من 24 ساعة فوق الجبال التي تعلو 900 متر وقد لامست الثلوج السواحل بشكل خفيف، وتخطت 60 سنتم على ارتفاع 1000 متر، سوف يُعاود المنخفض الايسلاندي نشاطه نحو موسكو والبحر الاسود بضغطه المتدني الذي سيصل الى 965hpa يوم الاثنين ما يؤدي الى مد ضغطه نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مساء الاربعاء فيستقطب الامطار الغزيرة التي ستلفحها الرياح القطبية نحو سوريا ولبنان وفلسطين وشمال الاردن، فيعود سيناريو الثلوج، المتوقّع ان تكون غزيرة فوق المرتفعات التي تعلو 1100متر، وسوف تتدنى بحسب قوة البرودة التي سيمدّها المنخفض الايسلاندي نحو شمال مصر وسيناء.

شباط اللبّاط، يفتتح اسبوعه الاول بعودة الثلوج الى المنطقة.

هذا، وقد سببت العاصفة الثلجية اضراراً جسيمة في المناطق الجبلية وعزلت قرى وبلدات بسبب انقطاع الطرق وارتفاع مستوى التراكمات الثلجية التي ضربت الجبال الغربية والبقاع الوسط والغربي وسببت ايضاً اضرارا في اشجار الصنوبر وقطع الاسلاك الكهربائية، ومن المنتظر ان يرسم المنخفض الايسلاندي قريباً قوة الرياح الشمالية وتوزيعها في المناطق فترتسم حينئذ خرائط الثلوج.

يستقر الطقس اليوم الاحد لتعود الامطار غدا الاثنين ونكون تحت حالة عدم استقرار سريعة يتخللها تساقط للثلوج في بعض المناطق البقاعية محلية)، وفوق الجبال الغربية 1100 -1200متر.

ترتفع الحرارة يوم الثلاثاء وتهب رياح جنوبية شرقية حتى صباح الخميس، موعد وصول منخفض جوي عاصف سيضرب المنطقة يتزامن مع وصول الموجة القطبية التي يمدّها المنخفض الايسلاندي نحو مصر وسيناء.

الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 15 درجات نهاراً و 08 ليلاً

في البقاع: 08 درجة نهاراً و -2 ليلا

على الجبال 1200 متر: 6 نهاراً و -1ليلاً

على الجبال 2000 متر: 01 نهاراً و -4 ليلا

الرياح: جنوبية الى جنوبية شرقية تنقلب يوم الاثنين الى جنوبية غربية سرعتها 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 65 الى 75%