لبنان

مأساة في الجنوب...وفاة ابنة بلدة عيترون بصعقة كهربائية! (صورة)

Lebanon 24
30-01-2022 | 00:47
A-
A+
Doc-P-912882-637791287579180626.jpg
Doc-P-912882-637791287579180626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الشابة ميساء خليل محفوظ إبنة بلدة عيترون الجنوبية، وذلك إثر إصابتها بصعقة كهربائية بحسب مندوبة "لبنان 24".
 
 
مواضيع ذات صلة
محفوظ: تعليق الحريري العمل السياسي يضع ظاهرة الاعتدال في مكان خطر
lebanon 24
30/01/2022 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ : لوقف المنحى الشعبوي الطائفي
lebanon 24
30/01/2022 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ : لتحرير مشروع قانون الاعلام الموحد في مجلس النواب
lebanon 24
30/01/2022 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ بحث مع بعثة المنظمة الفرنكوفونية في الانتخابات النيابية
lebanon 24
30/01/2022 20:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24

عيترون

محفوظ

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2022-01-30
12:30 | 2022-01-30
12:20 | 2022-01-30
12:09 | 2022-01-30
11:56 | 2022-01-30
11:53 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website