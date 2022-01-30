لبنان

مقتل 3 لبنانين في الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية في العظيم!

Lebanon 24
30-01-2022 | 01:03
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أفاد مصدر أمني، بمقتل 3 لبنانيين اثناء قتالهم بالعراق في الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم في محافظة ديالى.
وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن" 3 لبنانيين قتلوا أثناء قتالهم الى جانب عصابات داعش الارهابية في العراق خلال الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم بمحافظة ديالى".
وأضاف، أن "الارهابيين الثلاثة هم من وادي النحلة شمال لبنان، وهم عمر سيف ، بكر سيف ، وانس سيف الملقب بالجزار".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى بثلاث ضربات جوية لطائرات F_16 العراقية.
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