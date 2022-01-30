هل يتحالف هادي حبيش مع "القوات" في عكار؟

تفيد آخر المعلومات المتداولة أن النائب هادي حبيش، وبعد قرار الرئيس سعد الحريري، يتجّه إلى التحالف مع "القوات اللبنانية" في عكار، على أن تتراجع معراب عن ترشيح أحد الحزبيين من الطائفة المارونية كما تردّد سابقًا.

ونقل عدد من كوادر ماكينة حبيش الإنتخابية عنه قوله " إنه من غير المعقول أن نعزف عن خوض المعركة الإنتخابية بالرغم من عزوف الرئيس الحريري ، ولن نترك الساحة لتيار سياسي آخر في هذه الدائرة".

وفي إنتظار بلورة الموقف النهائي، على رغم ردود الفعل على موقف رئيس "القوات" سمير جعجع، فإنه من المرجح الذهاب في إتجاه ترشيح أرثوذكسي يخلف النائب وهبة قاطيشا.

وفي بيروت تجري مفاوضات مع بعض النواب من "كتلة المستقبل" للاستمرار في ترشيحهم ، وفيما بدا البعض جازماً لرفض الترشح نهائياً، يدرس البعض الاخر خياراته قبل القرار الاخير.