لبنان

هل يتحالف هادي حبيش مع "القوات" في عكار؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-01-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-912888-637791272256036531.jpg
Doc-P-912888-637791272256036531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفيد آخر المعلومات المتداولة أن النائب هادي حبيش، وبعد قرار الرئيس سعد الحريري، يتجّه إلى التحالف مع "القوات اللبنانية" في عكار، على أن تتراجع معراب عن ترشيح أحد الحزبيين من الطائفة المارونية كما تردّد سابقًا.  

ونقل  عدد من كوادر ماكينة حبيش  الإنتخابية  عنه قوله " إنه من غير المعقول أن نعزف عن خوض المعركة الإنتخابية بالرغم من عزوف الرئيس  الحريري ، ولن نترك الساحة لتيار سياسي آخر في هذه الدائرة".

وفي إنتظار بلورة الموقف النهائي، على رغم ردود الفعل على موقف رئيس "القوات" سمير جعجع، فإنه من المرجح الذهاب في إتجاه ترشيح أرثوذكسي يخلف النائب وهبة قاطيشا.  

 وفي بيروت تجري مفاوضات مع بعض النواب من "كتلة المستقبل" للاستمرار  في ترشيحهم ، وفيما بدا البعض جازماً لرفض الترشح نهائياً، يدرس البعض الاخر خياراته قبل القرار الاخير.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2022-01-30
12:30 | 2022-01-30
12:20 | 2022-01-30
12:09 | 2022-01-30
11:56 | 2022-01-30
11:53 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website