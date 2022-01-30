"مأساة اغترابية"... ابن بلدة جويا ضحية جديدة في ساحل العاج! (صورة)

في مأساة اغترابية جديدة، قتل المغترب اللبناني عدنان مكّي ابن بلدة جويّا الجنوبية إثر تعرّضه لعملية سطو في دولة ساحل العاج.



وفي التفاصيل، فقد أطلق لصوص النار على مكّي، بعد خروجه من أحد المصارف في الدولة الأفريقية وقتلوه هو وسائقه العاجي، وفرّوا بالمال.