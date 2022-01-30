مع انحسار العاصفة... اليكم الطرقات الجبلية السالكة!

افاد التحكم المروري ان طريق ترشيش - زحلة سالكة حالياً أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط، كما ان طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع الآليّات.وتابعت، ان الطريق من فيطرون باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.واضاف التحكم ايضاً، ان طريق شبعا باتجاه الهبارية سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية