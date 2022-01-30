لبنان

اتصالات لحلّ أزمة انقطاع المياه في هذه المنطقة!

Lebanon 24
30-01-2022 | 02:20
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أجرى النائب حسن عز الدين سلسلة إتصالات لساعات متأخرة من الليل مع المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر وعدد من المعنيين لمعرفة أسباب انقطاع مياه الشفة عن مدينة صور وجوارها، بعدما تتالت اتصالات أهالي المدينة لمكتبه.  
وتبين أن أحد أسباب المشكلة تكمن في انقطاع خط كهرباء الخدمات 24 المخصص لتزويد محطة مياه صور بالطاقة الكهربائية. 
 
وعلى الفور، أجري اتصال بمدير مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صور محمد حمزة، الذي أكد أن فرق الصيانة أنهت أعمال الصيانة، ليعود التيار الكهربائي إلى محطة ضخ المياه في محطة صور، التي بدورها بدأت بضخ المياه إلى مدينة صور وأحيائها وقرى جوارها بكميات كافية ووافية، وبالتالي لم يعد هناك أي مشكلة في هذا الصدد. 
 
وأكد عز الدين أن "مكتبه كان ولا يزال مفتوحا أمام جميع المواطنين لسماع شكواهم وما يعانون منه، والوقوف عندها، والعمل على حلها ومساعدتهم انطلاقا من واجبه الإنساني والأخلاقي والوطني".
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