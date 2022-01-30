لبنان

التجمع الطبي الاجتماعي يستنكر الاعتداء على أطباء طوارىء المقاصد

Lebanon 24
30-01-2022 | 02:38
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استنكر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا في بيان، "تعرض أشخاص معروفين بالشتم والضرب والقدح والذم في حق أطباء طوارىء مستشفى المقاصد".
 
وطالب القضاء المختص ب "احالتهم وسوقهم إلى العدالة وانزال أشد العقوبات في حقهم صونا للحق والعدالة ولكرامة الأطباء، بخاصة بعد تكرار مشاهد الاعتداءات في الكثير من المستشفيات وحتى في عيادات الاطباء". 
 
وإذ كرر رضا "ضرورة حماية الأطباء عبر مصادقة الهيئة العامة في مجلس النواب على حصانة الطبيب المهنية"، طالب ب "وضع قوى أمنية أمام كل المستشفيات لمنع  تكرار هذه التصرفات الشاذة". 
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