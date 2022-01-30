بالجرم المشهود... القاء القبض على 3 اشخاص وهذا ما عثر بحوزتهم!

قامت دورية من مخابرات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع شرطة البلدية والتعاون مع فصيلة الميناء بالقاء القبض على 3 إشخاص في مدينة الميناء - طرابلس بالجرم المشهود اثناء قيامهم بسرقة كابلات الكهرباء العائدة لشركة قاديشا والتي تتغذى منها بعض احياء مدينة الميناء.وقد عثر بحوزتهم على كابل كهربائي يبلغ طوله العشرة أمتار، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات لفصيلة الميناء لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم .