نداء الى المواطنين في هذه المنطقة... إبقوا في المنازل حتّى فتح الطرقات!

أعلن رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا في بيان، أن "أعمال توسعة طريق عام الجرد حتى فنيدق القموعة ما زالت مستمرة، نظرا لسماكة الثلوج التي وصلت ال المترين"، ونصح مواطني الجرد والزائرين ب "عدم مغادرة أماكنهم لاستكمال التوسعة، تفاديا للازدحام وحفاظا على سلامتهم"، آملا الانتهاء اليوم من فتح الطرق، على أن يعلن عن ذلك فور الانتهاء من الاعمال.كما، دعا سكان هذه البلدات الى عدم ركن سياراتهم على الطريق العام، لأنها تشكل عائقا في فتحها.