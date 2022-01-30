تقرير مستشفى طرابلس الحكومي...ماذا جاء فيه؟

صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي ليوم الأحد في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢ عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.وجاء في نص التقرير:عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: ٣٦عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة المنصرمة: ٠عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ٢٤ ساعة المنصرمة : ٨مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: ١٥٤١عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: ٠عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: ١٩حالات وفاة: ١