لبنان

أول تعليق من الراعي على قرار الحريري.. هذا ما قاله

Lebanon 24
30-01-2022 | 03:40
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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنّ "انكفاء الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي شكل مفاجأة بالنسبة له"، معرباً عن تمنياته بـ"أن يكون قرار الحريري ظرفياً وأن تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات". 
وفي كلمة له خلال عظة الأحد، دعا الراعي اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية، وأضاف: "نأمل أن يفرز هذا الاستحقاق نواباً أحرار وعلى اللبنانيين جميعاً المشاركة فيها لأنها هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة".
وأردف: "يا ليت رجال السياسة يحسنون الحوار الحر والمتجرد للوصول إلى الحقيقة الموضوعية التي تنقذ لبنان".
 
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