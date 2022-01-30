لبنان

نداءٌ من أرسلان إلى القوى السياسية: لإنقاذ ما تبقى من الدولة

Lebanon 24
30-01-2022 | 03:46
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دعا النائب طلال أرسلان، اليوم الأحد، "القوى السياسية والفاعليات كافة إلى وضع حد لهذا التدهور الفظيع الذي يلحق بالمجتمع اللبناني ووضع الخلافات السياسية والايديولوجية جانباً"، وأضاف: "لنذهب الى حوار بين الجميع لإنقاذ ما تبقى من الدولة، ومن أجل كرامة الانسان اللبناني ولقمة عيشه الكريمة ومن أجل شبابنا والجيل الصاعد الذي يقف أمام أبواب السفارات طالباً الهجرة، ومن أجل موظفي ومعلّمي القطاعين العام والخاص وعناصر الجيش والقوى الأمنية المسلّحة الذين يضحون بأغلى ما عندهم ويسهرون على أمن وسلامة مجتمعنا".
وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، قال أرسلان: "فلنذهب إلى حوارٍ صريحٍ احتراماً لذاتنا ولضميرنا ولحقوق المجتمع اللبناني ولوقف نزيف المجتمع".
وتابع: "كفى وحرام وألف حرام التجارة بالناس في السياسة وأزقتها الرخيصة كفى وحرام علينا تجاه الله والدين والاخلاق الشخصية التغاضي عمّا يحصل، فلا أحد أكبر من لبنان الوطن والرسالة، ولا أحد أكبر من المواطن كمواطن وكإنسان له كامل الحق على الجميع أن يتحمّلوا المسؤولية لما آلت إليه الأحوال في بلدنا الحبيب لبنان".
 
 
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