سرقة شبكة "أوجيرو" في هذه المنطقة... اليكم التفاصيل! (صور)

اقدم عدد من اللصوص في محلة الزفرات في بلدة المقيبلة في وادي خالد العكارية، على قطع وسرقة شبكة الهاتف الثابتة "أوجيرو" وفروا الى جهة مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24".

هذا وتكررت الحادثة خلال اقل من اسبوع وفي نفس المكان.