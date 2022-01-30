لبنان

بيانٌ يكشف.. "كورونا" يضرب دائرة لـ"كهرباء لبنان"

Lebanon 24
30-01-2022 | 04:34
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أصدرت مؤسسة "كهرباء لبنان" بياناً جاء فيه: 

"نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمّر فيها البلاد على الصّعيد الصّحي، وتماشياً مع القرارات والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصّحة العامّة وحرصاً من مؤسسة كهرباء لبنان على الصّحة والسّلامة العامة، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان عن وجود حالات كورونا إيجابيّة في دائرة أنطلياس، وتعلن التوقف الكامل عن العمل في الدائرة المذكورة ابتداء من صباح الإثنين الواقع في 31/1/2022 لغاية نهار الجمعة الواقع في 4/2/2022 ضمناً".
 
 
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