لبنان

جراء العاصفة..تضرر مستشفى سير الحكومي في الضنية! (صور)

Lebanon 24
30-01-2022 | 04:42
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تضرر مستشفى سير الحكومي في الضنية جراء العاصفة الاخيرة، حيث تعرض المستشفى الميداني في الباحة الرئيسية لإنهيار جزئي جراء تكدس الثلوج على سطحه، بينما الجزء الآخر مهدد بالإنهيار بسبب تصدع العارضات الحديدية بفعل الوزن الثلجي الكبير.
 
 
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الضنية

مستشفى سير الحكومي

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