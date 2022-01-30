جراء العاصفة..تضرر مستشفى سير الحكومي في الضنية! (صور)

تضرر مستشفى سير الحكومي في الضنية جراء العاصفة الاخيرة، حيث تعرض المستشفى الميداني في الباحة الرئيسية لإنهيار جزئي جراء تكدس الثلوج على سطحه، بينما الجزء الآخر مهدد بالإنهيار بسبب تصدع العارضات الحديدية بفعل الوزن الثلجي الكبير.