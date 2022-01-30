قضية التجسس لصالح العدو... هذا ما قالته عائلة أحد المتهمين

صدر عن عائلة الشاب أحمد فؤاد حنينة البيان التالي:

بناء لما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشأن الشاب احمد فؤاد حنينة واتهامه بالعماله والتجسس لصالح الكيان الصهيوني، وبخصوص الادوات واللوازم التي تم ضبطها كما ذكرتها وزعمتها تلك الوسائل وماحملتها من أخبار كاذبة فإن نحن عائلة الشاب واقاربه ومعارفه واصحابه نستنكر وبشدة تلك المزاعم والاكاذيب والاقاويل العارية من الصحة تماما خاصة وانه للحين لم يصدر من الجهات الرسمية والامنية اي اتهام مباشر او اي قرار بشأن توقيفه>لذلك، كل من يريد التسلية وتقضية اوقات فراغه بتقويل الاكاذيب ورمي الناس بالتهم الفارغة والادعاءات العارية من الصحة سيكون القضاء هو الحل الوحيد والامثل بيننا وبينه.