تغريدة من مسؤولة أممية في لبنان.. هذا ما قالته عن "الأصوات الشابة"

غرّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر "تويتر" قائلة: "فلنعمل على تمكين الأصوات الشابة التي تحاسب الحكومات وتقود المجموعات والحركات الشعبية الهادفة إلى التغيير في جميع أنحاء العالم".