لبنان

تغريدة من مسؤولة أممية في لبنان.. هذا ما قالته عن "الأصوات الشابة"

Lebanon 24
30-01-2022 | 05:31
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غرّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر "تويتر" قائلة: "فلنعمل على تمكين الأصوات الشابة التي تحاسب الحكومات وتقود المجموعات والحركات الشعبية الهادفة إلى التغيير في جميع أنحاء العالم".
 
 

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