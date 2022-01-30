لبنان

حقائق تكشف عن أحوال العسكريين في لبنان.. عقيدٌ في الجيش يسرد الكثير

Lebanon 24
30-01-2022 | 05:37
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أكّد العقيد الركن من مديرية التوجيه في الجيش الياس عاد ان "لدى قيادة الجيش لجانًا تُعنى بمتابعة أحوال العسكر، وتجد الحلول والسبل من اجل المحافظة على معنوياتهم، واستقرارهم الماديّ والنفسيّ، لاستكمال مهامهم".
 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال عاد إن "هناك مساعدات غذائية تصل للجيش من منظمات وافراد ومؤسسات، ويتم الاعلان عنها بشفافيّة تامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجيش".
وفي موضوع التغذية والوجبات التي تُؤمَّن لكل عسكريّ، أوضح عاد ان "لوائح الطعام المخصصة للجيش مدروسة من قبل أطباء واختصاصيين، ويُؤمَّن لكل عسكريّ 3 وجبات كافية".

وعلى هامش مغادرة عدد من العسريين الجيش، أكّد عاد ان "ترك المؤسسة العسكرية يحصل في حال عدم تأقلم الشخص مع الضوابط، أو أنه وجد فرصة عمل في الخارج"، مشيراً الى أن "النسبة العالمية المسموح بها لمغادرة العسكر السلك هي بمعدل 1.5% وهذه النسبة لم تتخطَ في لبنان الـ2%، ومن الذين غادروا المؤسسة عاد عدد كبير وقدّم طلب استرحام من أجل العودة الى السلك".

وشرح عاد خطة النقل المقّدمة من قبل المديرية من اجل تأمين حضور العسكريين الى خدمتم ومراكزهم من دون معاناة، وقال: "تمّ تأمين ٦٠حافلة نقل (باص) يتسع كل واحد منها لأربعين راكباً وذلك ضمن خطة تلحظ تأمين ١٤٤حافلة (باص) و٤٠ حافلة نقل صغيرة (ميني باص) من أصل ١٠٠يتسع واحدها ل٢٤ راكباً .
ويندرج هذا الامر ضمن برنامج المساعدات الاميركية للجيش على ان يتم استكمال العدد المتبقي من الحافلات من عدد من الدول الصديقة التي ابدت رغبتها بالانخراط في المشروع كفرنسا وايطاليا والمانيا".
 
 
 
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