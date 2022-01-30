تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "آية تختصِر واقعنا، (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيّرُ ما بِقَوْم حتّى يُغَيّروا ما بِأَنْفُسِهِمْ). الذين يحكمونك اليوم وتلعن فسادهم والإفلاس الذي أوصلوك إليه، أنتَ إنتخَبْتَهُم! الإنتخابات جايي، بكرا بيشتريك بقرشين أو بوظيفة ما بتطعمك خبز، وبترجع تنتخبو ليسرقك! ما تلوم بعدها غير نفسك".