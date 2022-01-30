كان يلهو بمسدسه... فغدرته الرصاصة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "ع.ح" لاصابة في بطنه وذلك خلال لهوه بمسدسه في منطقة ابي سمراء في طرابلس.

ونقل الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء.