لبنان

كان يلهو بمسدسه... فغدرته الرصاصة

Lebanon 24
30-01-2022 | 05:54
A-
A+
Doc-P-912976-637791442902178230.jpg
Doc-P-912976-637791442902178230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "ع.ح" لاصابة في بطنه وذلك خلال لهوه بمسدسه في منطقة ابي سمراء في طرابلس.
 
ونقل الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء.
مواضيع ذات صلة
توتر في طرابلس.. هذا ما جرى بجانب أحد المساجد
lebanon 24
30/01/2022 20:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... الفروج المشوي بـ 100 الف (صورة)
lebanon 24
30/01/2022 20:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش: لا بيئة حاضنة للإرهاب في طرابلس
lebanon 24
30/01/2022 20:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير مستشفى طرابلس الحكومي...ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
30/01/2022 20:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24

ابي سمراء

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2022-01-30
12:51 | 2022-01-30
12:30 | 2022-01-30
12:20 | 2022-01-30
12:09 | 2022-01-30
11:56 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website