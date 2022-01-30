لبنان

درويش: لا بيئة حاضنة للإرهاب في طرابلس

Lebanon 24
30-01-2022 | 06:10
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قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي دوريش إنه "ستكون هناك لوائح انتخابية لتيار العزم مدعومة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، أوضح درويش أنّ "قرار ميقاتي الشخصي بالترشح من عدمه سيحسمه الأخير قريباً".
وعن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى دار الفتوى يوم أمس، قال درويش: "مع احترامي لبعض الآراء السياسية المختلفة لكن لا يمكن قراءة تلك الزيارة الا بالايجابية وهذه المبادرة تخفف من وطاة التوتر الداخلي وهي بمثابة رسالة اطمئنان".
وفي سياق آخر، أكد درويش أنه "لا بيئة حضانة للإرهاب لا في طرابلس ولا ضمن البيئة السنية"، وقال: "السنّة في لبنان هم صيغة اطمئنان". 



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