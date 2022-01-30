لبنان

الـ "PCR"... استخفاف بصحة المواطن وفضائح بالجملة ​

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2022 | 06:19
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بعد الاشكالية التي طرحت جول موضوع فحوصات الـ "PCR" التي تجرى في مطار رفيق الحريري الدولي، ظهرت اشكالية جديدة الى العلن، اذ ان بعض المختبرات والمستشفيات الخاصة تقوم باصدار نتائج "PCR" سلبية لبعض الأشخاص الذين يطلبون تحويل نتائجهم من ايجابية الى سلبية حتى يتمكنوا من السفر، وغالبيتهم من المغتربين الذين انتهت فترة اجازتهم وحان موعد عودتهم.

وفي التفاصيل أن هذه الاشكالية  قد لا تكون مرتبطة مباشرة بالمختبرات والمستشفيات بقدر ارتباطها ببعض العاملين فيها الذين يصدرون  بطريقة او بأخرى نتائج سلبية مقابل القليل القليل من الدولارات.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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