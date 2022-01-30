القومي أشاد بحكم المحكمة العليا الالمانية لمصلحة حملة مقاطعة العدو

أشاد عميد القضاء في الحزب السوري القومي الإجتماعي المحامي ريشار رياشي ب "قرار المحكمة العليا الألمانية الذي قضى بأن الندوات والأنشطة التي تساند حملة مقاطعة كيان الإحتلال الصهيوني تقع ضمن نطاق التعبير عن الرأي، وبأنها حق مكفول يضمنه القانون الأساسي الألماني".ورأى أن "قرار المحكمة العليا الألمانية يسقط مفاعيل قرار البرلمان الألماني في العام 2019 الذي اتهم حملة مقاطعة كيان العدو بمعاداة السامية"، منوها ب"الجهد الجبار الذي بذله أبناء شعبنا المقيمين في ألمانيا لجهة التوصل إلى حكم المحكمة والذي يعد خطوة هامة على طريق كشف الجرائم التي ترتكبها عصابات الإحتلال الصهيوني وساسة الكيان الغاصب تمهيدا لملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم".