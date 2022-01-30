قارورة الغاز الفارغة... هدف جديد لـ " الحراميي"

سجل في الآونة الاخيرة تزايد عمليات السرقة على أنواعها، وآخرها كان سرقة قوارير الغاز الفارغة من أمام السوبرماركات في مختلف المناطق اللبنانية، اذ انه وبالاضافة الى الارتفاع الحاصل في سعر تعبئة قارورة الغاز، الذي تخطى الـ 300 الف ليرة لكل 9 كيلو، تبدو سرقة القارورة الفارغة مغرية، بعدما بلغ سعرها مليون و500 الف ليرة.