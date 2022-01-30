لبنان

قارورة الغاز الفارغة... هدف جديد لـ " الحراميي"

Lebanon 24
30-01-2022 | 07:04
A-
A+
Doc-P-913004-637791484941381000.jpg
Doc-P-913004-637791484941381000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


سجل في الآونة الاخيرة تزايد عمليات السرقة على أنواعها، وآخرها كان سرقة قوارير الغاز  الفارغة من أمام السوبرماركات في مختلف المناطق اللبنانية، اذ انه وبالاضافة الى الارتفاع الحاصل في سعر تعبئة قارورة الغاز، الذي تخطى الـ 300 الف ليرة لكل 9 كيلو، تبدو سرقة القارورة الفارغة مغرية، بعدما بلغ سعرها مليون و500 الف ليرة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2022-01-30
12:51 | 2022-01-30
12:30 | 2022-01-30
12:20 | 2022-01-30
12:09 | 2022-01-30
11:56 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website