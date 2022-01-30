جعجع يعيد ترشيح شوقي الدكاش عن أحد المقاعد المارونية في كسروان

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش عن أحد مقاعد كسروان المارونية، واعتبر ان "كل صوت يذهب لـ"لتيار الوطني الحر" و"حزب الله" يعني تمديدًا لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد"، وأكد ان الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية".

كلام جعجع جاء خلال الخلوة التي نظمتها منسقية كسروان في الحزب بالتعاون مع جهاز الانتخابات ومشاركة النائب دكاش، والامين العام للحزب د. غسان يارد والأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة الأمين المساعد لشؤون الإدارة وليد هيدموس ومعاون الامين العام د. وسام راجي، منسق المنطقة د. شربل زغيب وجهاز الانتخابات وعدد من اعضاء المجلس المركزي، لجنة المنسقية، رؤساء المراكز.

وكان أطل جعجع على المشاركين في الخلوة في اتصال عبر تطبيق zoom أكد فيه ان "الانتخابات النيابية المقبلة ليست كسابقاتها، والمسألة لا تتعلّق بنائب إضافي هنا أو هناك كونها انتخابات مصيريّة بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع الراهن لا تزال متوفّرة، حيث تشكل الانتخابات النيابيّة المقبلة فرصة من أجل استبدال الأكثريّة الحاليّة التي لم تحافظ على الدولة ولم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن اللبناني".

وتوجه الى "جمهور المقاومة ، سائلًا: "هل نتيجة المقاومة أن نتسوّل لقمة عيشنا وأن يعمد بعض المواطنيين على البحث عن لقمة العيش بين أكوام النفايات؟" لافتًا الى "شعارات كبيرة تُطلق لغش جمهور المقاومة كي يتم الذهاب على ظهره إلى مشاريع لا علاقة لها لا بلبنان ولا باللبنانيين ولا بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة".

,نبّه جعجع من محاولات البحث عن أي ذريعة من أجل الهروب من الانتخابات، مؤكدًا ان "القوّات اللبنانيّة" ستقف بالمرصاد في وجه اي محاولة لتطيير الانتخابات، لأن باب الخلاص الوحيد المتاح للشعب اللبناني على المدى المنظور هو الانتخابات النيابيّة.

من ناحيته اعتبر الدكاش ان اعلان رئيس القوات للتعبئة العامة، فيه إشارة واضحة ان "هذه الانتخابات مفصلية وسترسم صورة لبنان المستقبل والحفاظ على هويته"، لافتًا إلى أن "كل القواتيين عمّال في حقل الحزب، وكل شخص منا، من موقعه، قادر على المساهمة بالحفاظ على لبنان ورسالته وحضورنا الراسخ فيه".

ولا يستخف الدكّاش في المعركة القادمة، إذ وعلى عكس ما يُشاع بأن القوات في كسروان وجبيل مرتاحون على وضعهم وسيحصلون على نائبين ويعملون على تأمين فوز الثالث، اعتبر الدكاش "أن الذي يريد أن ينجح ويُنجّح مشروعه عليه ان ينطلق من فكرة انه يبدأ من الصفر ويبني ويسعى".