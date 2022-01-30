سرقة السيارات مستمرة... اليكم آخرها (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين منذ قليل على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس" عائدة للمواطن "و.د" وتحمل الرقم "٢٣٧٩٢٩ B".