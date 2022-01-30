لبنان

سرقة السيارات مستمرة... اليكم آخرها (صورة)

Lebanon 24
30-01-2022 | 07:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين منذ قليل على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس" عائدة للمواطن "و.د"  وتحمل  الرقم "٢٣٧٩٢٩ B".
 
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